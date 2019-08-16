У губернаторов отберут право решать, где можно не тушить лесные пожары

Минприроды России во исполнение поручения премьера Дмитрия Медведева направило в правительство предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами. Среди основных идей – лишение глав регионов права принимать решению по установлению зон контроля природных пожаров, то есть территорий, где можно не тушить возгорания, если затраты на это превышают прогнозируемый ущерб, а огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. По мнению ведомства, такие решения должны приниматься на федеральном уровне.

Кроме того, Минприроды хочет запретить губернаторам самостоятельно изменять границы зон контроля. Речь идет о введении запрета на включение в них арендуемых лесных участков, территорий с объектами инфраструктуры, лесные массивы, примыкающие к особо охраняемым природным территориям и к государственной границе. «В текущем году в ряде регионов фиксировались случаи необоснованного принятия решения о не тушении пожаров в лесах рядом с особо охраняемым природным территориям, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий», – отмечается в сообщении министерства.

В Минприроды добавили, что «по результатам пересмотра зон контроля планируется сокращение их площадей, что также должно положительно сказаться на обеспечении условий нормальной жизнедеятельности населения».

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя ситуацию с лесными пожарами на территории региона, называл тушение природных пожаров «бессмысленным» и иногда «где-то вредным». При этом он счел нормальным явлением масштабные лесные пожары в крае, отметив, что «и 100, и 200 лет назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил».

Кроме того, для повышения эффективности охраны лесов от пожаров на землях особо охраняемых природных территорий природоохранное ведомство предлагает наделить Рослесхоз полномочиями проводить авиационные работы на территориях наиболее подверженных опасности возгораний, в том числе в районе Байкала, и увеличить число сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» на 1000 человек. Это предложено сделать, в том числе, за счет создания новых межрегиональных подразделений и возрождения парка лесной авиации из 12 воздушных судов.

Экологи поддержали данные предложения, но заявляют, что без значительного увеличения ежегодного финансирования пожарная катастрофа повторится 2020 году. По оценкам Алексей Ярошенко из «Гринписа России», ежегодно на охрану лесов от пожаров нужно выделять 25-30 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Однако в этом году на охрану лесов от пожаров кабмин выделяет лишь 7 млрд рублей. «Это абсолютно нищенское финансирование, которое не обеспечивает охрану лесов сейчас, – полагает эколог. – А с учетом уменьшения зон контроля потребуется намного больше средств».

Масштабные лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля. Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в трех районах Бурятии. Гарь от лесных пожаров накрыла многие сибирские города, дымовой смог добрался до Урала и Поволжья, а также до Казахстана и Монголии. В конце июля к тушению пожаров подключились авиация МЧС и Минобороны. При этом большая часть природных пожаров находится в зонах контроля, т.е. их не тушат из экономической нецелесообразности. Согласно данным «Авиалесоохраны», на сегодняшний день в России действует 148 лесных пожаров на площади 244,5 тыс. гектаров, которые активно тушат, – это на 14 тыс. гектаров меньше, чем сутками ранее. В зонах контроля действует 289 лесных пожаров на площади 2,4 млн гектаров: за сутки их площадь снизилась на 291 тыс. гектаров. За минувшие сутки в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 21,9 тыс. гектаров, отметили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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