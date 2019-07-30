Сибирь в огне: Медведев дал поручения министру Кобылкину и губернаторам. «Хватит показывать пальцем наверх!»

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу и главам регионов пересмотреть границы зон контроля, где не тушат лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ», – говорится в сообщении. Данная работа будет проводиться до конца августа. Министр велел учесть ее результаты «в последующем плане действий региональных сил и средств пожаротушения». Минприроды не исключает, что в случае пересмотра границ зон контроля потребуется привлечение дополнительных сил и средств.

Глава ведомства на совещании премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами заявил, что площадь лесных пожаров в России с зонами контроля, т.е. тех, которые не тушатся, составляет 2,7 млн гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года. По словам Кобылкина, основной причиной пожаров являются сухие грозы. Режим ЧС введен в пяти регионах страны. По словам Кобылкина, «наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии». Министр рассказал, в тушении задействовано 95% личного состава федеральной Авиалесохраны и вся имеющаяся техника. «Для недопущения распространения огня дополнительно из соседних регионов в Красноярский край уже переброшено 100 человек – профессиональных десантников. И еще 100 в помощь готовы направить с Северо-Запада», – добавил глава Минприроды. Кобылкин подчеркнул, что пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, но ситуация «тем не менее тяжелая». «Несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населенных пунктов», – отметил он.

В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что «нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов» и повторения ситуации 2010 года, «когда горела вся страна, ситуация была очень тяжелой». Премьер поручил губернаторам взять эту ситуацию с природными пожарами под личный контроль, согласившись со словами Кобылкина, что «эта работа – компетенция региональных властей». Нужно «не говорить общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», подчеркнул Медведев.

Кроме того, глава правительства поручил руководителю Минприроды лично проконтролировать ситуацию с лесными пожарами в регионах. «Дмитрий Николаевич, прошу вас вместе с некоторыми другим коллегами, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах», – обратился Медведев к Кобылкину.

Медведев также велел подготовить предложения и представить в кабмин, чтобы усилить группировку по борьбе с пожарами и помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. По его словам, МЧС уже подготовило подобное предложение.

Напомним, накануне губернатор Красноярского края Александр Усс назвал тушение лесных пожаров в зонах контроля – труднодоступных и крайне отдаленных территориях – бессмысленным и иногда даже вредным, сославшись на то, что массовые природные пожары – это нормальное явление. При этом он отметил, что «и 100, и 500 лет назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил». Первый замглавы МЧС Александр Чуприян в ответ заявил, что тушение лесных пожаров в труднодоступных районах Сибири всегда было убыточным, однако ситуация в этом году стала настолько серьезной, что все экономические расчеты уходят на второй план.

По данным федеральной Авиалесоохраны, сейчас в Сибири горит более 1,9 млн га млн гектаров леса, из которых в зоне контроля находятся около 1,65 млн гектаров – более 150 очагов пожаров, то есть их региональные власти разрешили не тушить.

Напомним, что поправки, устанавливающие право властей субъектов РФ определять зоны контроля – территории, где тушение пожаров можно признать экономически нецелесообразным, Минприроды утвердило в 2015 году. Согласно документу, такие решения могут приниматься в тех случаях, если огонь не угрожает населенным пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред.

Петицию с требованием к федеральным властям ввести режим ЧС во всей Сибири и принять усиленные меры для борьбы с лесными пожарами к моменту публикации материала подписали более 720 тысяч сибиряков. Люди жалуются на смог в городах от горящих лесов и проблемы с дыханием. Гарь от пожаров в Сибири на прошлой неделе дошла до Урала и Поволжья.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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