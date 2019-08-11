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Воскресенье, 11 августа 2019, 10:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

Глава Минприроды предложил меры по борьбе с пожарами и «черными» лесорубами

Число лесничеств и лесных инспекторов в России следует увеличить, что позволит усилить контроль. Такое мнение выразил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук».

«Если в Советском Союзе было 85 тыс. лесных инспекторов, то на сегодняшний день их 23 тыс. Численность инспекторов нужно разгонять, нужно технику делать, чтобы хотя бы ногами эти пожары можно было тушить, а не видеть их из космоса, когда они уже километра два», – цитирует его ТАСС.

По мнению главы ведомства, проблемы в лесах зачастую возникают из-за безнадзорности территорий. «Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с «чёрными» лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами», – пояснил Кобылкин.

Москва, Иван Гридин

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