Глава Минприроды предложил меры по борьбе с пожарами и «черными» лесорубами

Число лесничеств и лесных инспекторов в России следует увеличить, что позволит усилить контроль. Такое мнение выразил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук».

«Если в Советском Союзе было 85 тыс. лесных инспекторов, то на сегодняшний день их 23 тыс. Численность инспекторов нужно разгонять, нужно технику делать, чтобы хотя бы ногами эти пожары можно было тушить, а не видеть их из космоса, когда они уже километра два», – цитирует его ТАСС.

По мнению главы ведомства, проблемы в лесах зачастую возникают из-за безнадзорности территорий. «Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с «чёрными» лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами», – пояснил Кобылкин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.08.19

На юге Германии молния поразила 15 футболистов. / В порту Херсона обыскивают танкер, заходивший в Севастополь. / В Тюмени велосипедист расстрелял сотрудников Росгвардии (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»