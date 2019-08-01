Сибирь полыхает: Медведев потребовал проверить умышленные поджоги лесов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Генеральной прокуратуре и Следственному комитету проверить версию намеренного поджога лесов в Сибири для сокрытия незаконной вырубки. Проверка должна быть завершена до 1 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат кабинета министров.

Кроме того, Медведев велел Минприроды и МЧС совместно с главами регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов представить до 30 августа предложения по созданию в Сибири специлизированного лесопожарного центра для своевременного принятия мер по тушению лесных пожаров.

Также премьер поручил полпреду президента в СФО Сергею Меняйло и полпреду главы государства в ДФО, вице-премьеру Юрию Трутневу до 20 августа представить предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами, уточнить полномочия региона в этой сфере и проработать их финансовое обеспечение.

МЧС, Минобороны и Минприроды необходимо усилить группировку сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае.

Помимо этого, премьер потребовал от Минприроды до 15 августа подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны.

Накануне Медведев провел в Красноярске совещание о ситуации с лесными пожарами в Сибири и пообещал, что на борьбу с огнем выделят дополнительные средства из резервного фонда правительства.

По данным МЧС РФ, ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке «развивается по неблагоприятному сценарию», передает ТАСС. Одной из причин масштабного распространения пожаров в ведомстве назвали недостаточные меры по их тушению. «Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», – заявил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин. Он отметил, что в сибирских регионах знали о неблагоприятных прогнозах МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, но не приняли «достаточных мер для недопущения возгораний и ликвидации их очагов».

Крупные лесные пожары в Сибири начались в середине июля. По данным Авиалесоохраны, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в одном районе Бурятии и одном районе Якутии. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и Красноярском крае. В общей сложности в России горит около 3 млн гектаров леса. 165 пожаров тушат, однако еще 318 очагов находятся в так называемой зоне контроля в труднодоступных районах: региональные власти приняли решение их не тушить, ссылаясь на экономическую нецелесообразность, поскольку затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый ущерб. Площадь пожаров продолжает увеличиваться. Накануне по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению присоединилась военная авиация – 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов ВКС России, оснащенных специальными водосливными устройствами.

Гарь от лесных пожаров накрыла многие сибирские города, на прошлой неделе дымовой смог добрался до Урала и Поволжья, на этой – до Казахстана и Монголии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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