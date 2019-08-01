В горящие регионы направлены следователи из Москвы для выяснения причин пожаров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следователей в Сибирь и на Дальний Восток для выяснения причин возникновения лесных пожаров и масштабного распространения огня. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В СКР отметили, что в регионы направлены наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты. Они займутся проверкой данных, связанных не только с распространением природных пожаров, но и с предупреждением населения о сложившейся обстановке и предотвращением возгораний.

Руководителям региональных следственных органов в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии, на территории которых введен режим чрезвычайной ситуации, поручено «принять исчерпывающие меры по оперативному установлению всех обстоятельств, повлекших распространение огня в лесных массивах», говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин потребовал от подчиненных «отработки всех возможных версий» возникновения лесных пожаров и «установления лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства», сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным Авиалесоохраны, в настоящее время площадь горящих лесов в России достигла около 3 миллионов гектаров лесных массивов. Накануне к тушению пожаров приступила авиация МЧС, сегодня – военная авиация.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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