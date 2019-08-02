Попал под фуру: 5 человек погибли в рейсовом автобусе на Ставрополье, еще 19 ранены (ФОТО)

В Ставропольском крае рейсовый автобус выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. По последним данным местных властей, в результате аварии погибли 5 человек, еще 19 пострадали. Пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем инстаграме.

По информации краевого управления МВД, страшное ДТП произошло сегодня ночью около 2:30 в Апанасенковском районе на 420 километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Водитель автобуса «Сан Лонг» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Рено».

Автобус столкнулся с фурой на Ставрполье, фото: instagram.com/vladimirvladimirov5807

В автобусе, по данным Госавтоинспекции, находилось 23 человека. В то же время глава края сообщил, что в автобусе было 26 человек. На месте аварии погибли 5 человек, в том числе водитель автобуса. Первоначально сообщалось о 14 пострадавших пассажирах, они были доставлены в районную больницу. Позже стало известно, что число раненых выросло до 19, из них 15 – госпитализированы. Глава края уточнил, что врачи оценивают состояние пятерых пострадавших как крайне тяжелое. Они будут доставлены в Ставрополь. Для их транспортировки направлены четыре реанимобиля с врачебными бригадами. На месте уже работают две специализированных бригады из краевой больницы, сообщил Владимиров, отметив, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Причины ДТП устанавливаются. В ГИБДД предполагают, что авария могла произойти из-за усталости водителя автобуса. По ее данным, незадолго до ДТП при пересечении границы со Ставропольским краем автобус остановили сотрудники Госавтоинспеции в рамках операции «Сон за рулем» и предложили 59-летнему водителю отдохнуть на контрольном пункте, однако тот отказался и продолжил рейс. Позже водитель мог уснуть за рулем.

Между тем, есть другая версия аварии, согласно которой водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, а водитель автобуса не успел избежать столкновения. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. В настоящее время правоохранители изучают запись видеорегистратора автобуса.

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

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