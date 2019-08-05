МЧС и Рослесхоз разошлись в оценках причин пожаров в лесах Сибири

В текущем сезоне основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнем. Такое заявление сделал заместитель главы МЧС Игорь Кобзев в ходе рабочего совещания в Госдуме. «Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», – отметил он.

В то же время, по данным МЧС, сухие грозы, которые проходили в регионе, не были главной причиной возгораний. В свою очередь, и.о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в контролируемых зонах (зоны, где тушение пожаров необязательно и производится по решению местных властей) начались все-таки из-за сухих гроз, передает РИА «Новости».

Режим ЧС из-за лесных пожаров действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 млн гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов. В тушении пожаров участвуют почти 10 тыс. человек, около 3 тыс. тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.08.19

Тверской суд Москвы заочно арестовал самого богатого молдавского олигарха. / «Я лечу домой, откроешь мне дверь», – вдова погибшего в жутком ДТП на Малышева рассказала о последних словах супруга (ФОТО, ВИДЕО). / В российском МИДе назвали США «могильщиками» ДРСМД. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»