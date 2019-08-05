Генпрокуратура выявила занижение статистики по лесным пожарам

Власти Иркутской области и других регионов России, охваченных природными пожарами, искажали статистику в этой сфере, заявил прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Генпрокуратуры Роман Федосов.

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров… Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, параметры пожаров занижались, из-за чего на них не успевали адекватно среагировать. Еще одна проблема, на которую указал прокурор – волокита. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти того же Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения природных пожаров.

Зачастую недорабатывают по этой теме и правоохранительные органы, констатировал Федосов. Он привел в пример Красноярский край, где в прошлом году по факту поджога леса возбудили лишь одно уголовное дело, «что говорит о недостаточной работе в этом отношении».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.08.19

В Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. / В Красноярском крае 9-летнюю девочку изрубило винтом лодки. / МЧС и Рослесхоз разошлись в оценках причин пожаров в лесах Сибири. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»