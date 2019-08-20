Пермский педофил-убийца проведет остаток жизни в колонии особого режима

В Пермском крае суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, убийстве с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (п.«а» ч.3 ст.131, п.«а» ч.3 ст.132, п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в июне 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью в одном из частных строящихся домов, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее ему незнакомой 16-летней девушки, которую он затащил в дом с улицы. Чтобы сокрыть совершенные преступления, насильник убил жертву.

В ходе следствия проведено полторы сотни следственных действий: 12 судебных экспертиз, допрошено более 50 свидетелей, проведено 11 осмотров предметов и вещественных доказательств, 1 обыск, 5 выемок, проверка показаний обвиняемого на месте.

В ходе расследования уголовного дела неоднократно применялась высокотехнологичная криминалистическая техника. После получения судебных решений о телефонных соединениях обвиняемого поминутно был установлен его маршрут движения в ночь совершения преступлений, подтвердивший его причастность к содеянному. Объем уголовного дела составил 5 томов.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с осужденного постановлено взыскать в пользу родителей погибшей девушки компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей каждому.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 20.08.19

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