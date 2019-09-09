В Грозном застрелили напавшего на полицейских боевика

В Грозном ликвидировали 18-летнего злоумышленника, который открыл огонь по полицейским. Как сообщил помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев, преступник готовил и другие атаки на правоохранителей.

Житель Надтеречного района Усман Азиев открыл огонь по полицейским из автомобиля. Ответными выстрелами он был убит. Во время перестрелки никто не пострадал.

По словам Дудаева, правоохранители отрабатывали оперативную информацию. Они знали, что Азиев готовил нападения на стражей порядка, передает РИА «Новости».

«Планам Азиева помешали профессиональные действия сотрудников правоохранительных органов. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что злоумышленник может войти в город, но уйти ему не удастся», – подчеркнул Дудаев.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 09.09.19

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