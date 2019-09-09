российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 сентября 2019, 14:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Грозном застрелили напавшего на полицейских боевика

В Грозном ликвидировали 18-летнего злоумышленника, который открыл огонь по полицейским. Как сообщил помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев, преступник готовил и другие атаки на правоохранителей.

Житель Надтеречного района Усман Азиев открыл огонь по полицейским из автомобиля. Ответными выстрелами он был убит. Во время перестрелки никто не пострадал.

По словам Дудаева, правоохранители отрабатывали оперативную информацию. Они знали, что Азиев готовил нападения на стражей порядка, передает РИА «Новости».

«Планам Азиева помешали профессиональные действия сотрудников правоохранительных органов. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что злоумышленник может войти в город, но уйти ему не удастся», – подчеркнул Дудаев.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 09.09.19

В лобовом столкновении иномарок на Кубани погибли 4 члена избиркома. / В Тверской области объявили в розыск 11-летнего мальчика. / В Тюмени ребенок так сильно испугался на квесте, что дело дошло до суда. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Боевики на Северном Кавказе

Спецоперация в Ингушетии: уничтожен боевик, готовивший теракт

В Дагестане обнаружили девять самодельных бомб

Вооруженные бандиты напали на пост полиции в Чечне

Спецслужбы задержали двух боевиков банды Басаева

В Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих боевиков, связанных с ИГ

В КБР ликвидированы четыре бандита, напавшие на полицейских

Силовики повязали еще одного участника нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

В Дагестане из-за поиска боевиков вновь введен режим КТО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе, Чечня,