Минск пресек контрабанду оружия и наркотиков из Украины в Россию

Белорусская таможня и КГБ раскрыли схему контрабанды оружия из Украины в Россию. Об этом сообщил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрий Сенько в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, спецслужбы изъяли на территории России целый арсенал. Среди огромного количества оружия были автоматы, винтовки, пистолеты, другое стрелковое оружие, а также около 9 тысяч единиц боеприпасов.

Сенько уточнил, что с Украины оружие транзитом через Белоруссию перемещалось в Литву, откуда его вывозили в Россию.

Председатель ГТК также рассказал о возросшем числе попыток перевозки наркотиков через границу. По его словам, большинство изъятых запрещенных веществ предназначалось для получателей из России.

Как сообщал «Новый День», в начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко велел закрыть границу с Украиной из-за оружия, которое хлынуло в страну большим потоком оружия. «Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу, наглухо. Там, где оружие в руках у людей, и особенно у людей, националистически настроенных, жди терроризма», – сказал белорусский лидер.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 17.09.19

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