Лукашенко объяснил полное закрытие границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за оружия, которое хлынуло в страну большим потоком. Об этом белорусский дидер Александр Лукашенко заявил в ходе конференции по борьбе с терроризмом, проходящей в Минске. «Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу, наглухо. Там, где оружие в руках у людей, и особенно у людей, националистически настроенных, жди терроризма», – сказал Лукашенко (цитата по Tut.by).

Говоря о конфликте на Украине, президент Белоруссии заявил, что не хотел в него вмешиваться, так как «знал, что там происходит и что является причиной конфликта». Однако, по его словам, по настоянию неназванного «высокопоставленного чиновника» пришлось отправить главу МИДа к представителям международных организаций с планом конкретных действий.

«Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы конфликт устаканился, прекратился, – озвучил Лукашенко свою позицию в то время. – И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план. И начали бороться за Донбасс, за Крым, нормандские форматы».

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии действия Европы приняли, «понимая, что это маленькие шажки в направлении нормализации ситуации». «Там старики и дети гибли, вроде бы гибнут и сегодня», – продолжил белорусский лидер. По его мнению, конфликт на Украине не прекратился до сих пор, пять лет спустя, «потому что это кому-то надо».

Лукашенко уже объявлял о решении усилить контроль на границе с Украиной. Это произошло осенью 2018 года. «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется», – говорил он на встрече с главами Совбеза и Госпогранкомитета страны, напоминает РБК. При этом, отмечал белорусский президент, закрытие должно коснуться не «порядочных людей», а «бандитов, тех, кто везет оружие». В то же время он призывал «не раздувать штат» и не допускать «бездумного повышения» численности пограничников.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 03.09.19

14-летний подросток в США расстрелял свою семью. / В Великобритании подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда. / Взрывное устройство найдено на севере Косовской Митровицы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»