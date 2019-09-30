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Понедельник, 30 сентября 2019, 16:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Хакасии мать позволила сожителю насиловать своих дочерей

Жительницу города Саяногорска обвиняют в сексуальном насилии над собственными детьми. Женщина за деньги позволила сожителю надругаться над дочерьми 7 и 8 лет.

По данным следствия, мать познакомилась с мужчиной в 2012 году. Сожитель рассказал ей, что хочет изнасиловать ее дочек и готов за это заплатить. Мать согласилась и способствовала совершению преступления.

Кроме того, мужчина познакомился в соцсети с 14-летней девочкой, в отношении которой также совершил действия сексуального характера.

Мать потерпевших детей и ее сожителя задержали и возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Судебная экспертиза показала, что мужчина имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости. В настоящее время обвиняемые содержатся под стражей.

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

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