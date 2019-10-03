Минздрав перевел стрелки на регионы после жалоб на отсутствие жизненно необходимого препарата от склероза Без лекарства остались пациенты в 7 регионах

Больные рассеянным склерозом в семи регионах не могут получить жизненно необходимый препарат окрелизумаб и обратились в суд. Это лекарство является единственным для борьбы с первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза. Без препарата остались 80 пациентов – жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Архангельска, Уфы, Перми и Тувы, сообщает РБК.

Окрелизумаб входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 2019 года. Его приобретают из средств региональных бюджетов в соответствии с постановлением правительства, больных должны обеспечивать им бесплатно.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в 2018 году не стал производить закупку лекарства, несмотря на то, что окрелизумаб назначен 68 больным. После жалоб в прокуратуру и Следственный комитет представители комитета в этом году закупили окрелизумаб на 11,4 млн рублей для одной инфузии 20 пациентам. Эти больные уже проходят лечение, которое прерывать нельзя. Остальные находятся в листе ожидания, рассказал президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Чиновники объяснили проблемы с закупкой лекарства отсутствием дополнительного финансирования из бюджета. Комитет по здравоохранению подал заявку на закупку лекарства для оставшихся 48 человек на 27 млн рублей, однако препарат закупят только «в случае принятия поправок к бюджету», отметили в ведомстве.

Между тем президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский пояснил, что регионы должны закупать лекарства по решению врачебных комиссий вне зависимости от его нахождения в перечне жизненно важных.

Заместитель главного внештатного невролога Москвы Мария Давыдовская объяснила проблему с доступностью окрелизумаба его отсутствием в федеральном перечне до 2018 года и нехваткой средств в региональных бюджетах. По ее словам, доступность окрелизумаба ограничена даже в Москве. В столице этим препаратом лечатся 166 больных, добавила специалист.

По информации Минздрава, в России в прошлом году зарегистрированы 82,2 тысячи больных рассеянным склерозом. В то же время президент Общероссийской организации инвалидов – больных рассеянным склерозом Ян Власов сообщил, что в России 1,5 тыс. человек страдают от рассеянного склероза. Производитель окрелизумаба – компания Roche утверждает, что препарат получают 200 пациентов в РФ.

Окрелизумаб (торговое название «Окревус») – это первый зарегистрированный в России препарат для лечения для первично-прогрессирующей формы рассеянного склероза. Для лечения больному необходима одна инфузия раз в полгода. Стоимость годового курса лечения – около 1,2 млн рублей.

Информацию о неполучении россиянами лекарства от рассеянного склероза прокомментировал Минздрав РФ. В ведомстве заявили, что окрелизумаб входит в перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) на 2019 год. Согласно программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, субъекты РФ формируют свой список лекарств, «отпускаемых населению в рамках территориальных программ государственных гарантий в объеме не менее утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня ЖНВЛП», отметили в пресс-службе Минздрава (цитата по РИА «Новости»). Таким образом, в федеральном ведомстве прямо указали, что за закупки и наличие окрелизумаба отвечают региональные власти.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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