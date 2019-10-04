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Пятница, 4 октября 2019, 11:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Иркутске мужчина умышленно спровоцировал смертельное ДТП

Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который умышленно устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в убийстве, совершенном общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам, умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также в умышленном повреждении имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека (п.«е» ч.2 ст.105, п.«б» ч.3 ст.111, пп.«в, з» ч.2 ст.112 ч.2 ст.167 УК РФ).

По версии следствия, 8 октября 2018 года в Иркутске лоб в лоб столкнулись автомобили Kia и Mitsubishi. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе два ребенка 8 и 12 лет. Они были госпитализированы, но, несмотря на усилия медиков, 27-летний водитель японской иномарки скончался в больнице на следующий день. Выясняя обстоятельства ДТП, правоохранители установили, что к аварии причастен водитель автомобиля Toyota, который скрылся с места аварии.

Следствие считает, что водитель Toyota ехал в попутном с легковым автомобилем Kia направлении и умышленно столкнул его на встречную полосу, что и привело к лобовому ДТП. Мужчину задержали. Он признался следователям, что намеренно подрезал иномарку, которой управляла женщина, после чего скрылся с места аварии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Иркутск, Иван Гридин

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа, Убийства,