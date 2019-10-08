Суд отправил пензенского тренера-педофила за решетку на 10 лет

В Пензенской области суд вынес приговор 50-летнему тренеру по плаванию одной из детских спортивных школ по обвинению в педофилии («насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что в августе 2017 года тренер вместе с воспитанниками находился в детском оздоровительном лагере. В одну из ночей он подошел к девочке 2007 года рождения и, используя её беспомощное состояние, обусловленное малолетним возрастом, надругался над ней.

Аналогичные действия в отношении нескольких девочек он совершил в апреле 2018 года при выезде на соревнования в Саранск и в августе 2018 года в детском оздоровительном лагере на территории Пензы. Потерпевшими от насильственных действий сексуального характера признаны 10 девочек, все 2007 года рождения.

На протяжении следствия злоумышленник находился под стражей. Вину он не признал. Приговором суда бывшему тренеру назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься преподавательской и тренерской деятельностью сроком на 10 лет и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 08.10.19

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