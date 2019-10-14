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Понедельник, 14 октября 2019, 10:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Джип протаранил остановку в Улан-Удэ, есть погибшие (ФОТО)

В Улан-Удэ внедорожник врезался в автобусную остановку. В результате ДТП погибли два человека, находившиеся на остановке, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел в 12:10 по местному времени (07:10 мск) на улице Терешковой. 31-летний мужчина за рулем автомобиля Lifan, двигаясь по улице Терешковой, «совершил наезд на остановку общественного транспорта «Республиканская больница», говорится в сообщении полицейского главка. Судя по видео с места аварии, опубликованному полицейскими, после удара машину отбросило на трамвайные пути на другой стороне проезжей части.

Скриншот видео ГУ МВД по Бурятии

На месте происшествия погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения. Еще один человек – женщина 1963 года рождения – скончался по пути в больницу.

Водитель иномарки госпитализирован с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 14.10.19

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