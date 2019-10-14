Джип протаранил остановку в Улан-Удэ, есть погибшие (ФОТО)

В Улан-Удэ внедорожник врезался в автобусную остановку. В результате ДТП погибли два человека, находившиеся на остановке, сообщили в региональном управлении МВД РФ.
По информации ведомства, инцидент произошел в 12:10 по местному времени (07:10 мск) на улице Терешковой. 31-летний мужчина за рулем автомобиля Lifan, двигаясь по улице Терешковой, «совершил наезд на остановку общественного транспорта «Республиканская больница», говорится в сообщении полицейского главка. Судя по видео с места аварии, опубликованному полицейскими, после удара машину отбросило на трамвайные пути на другой стороне проезжей части.
На месте происшествия погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения. Еще один человек – женщина 1963 года рождения – скончался по пути в больницу.
Водитель иномарки госпитализирован с травмами.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»
Улан-Удэ. Другие новости 14.10.19
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