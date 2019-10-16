Троллейбус врезался в столб в Чебоксарах: пострадали около 30 человек (ФОТО)

В Чебоксарах троллейбус протаранил столб. В результате аварии пострадали 18 человек, из них семеро детей. Об этом сообщили в ГИБДД России.

По информации ведомства, ДТП произошло в среду около 15:00 мск. Водитель троллейбуса съехал с проезжей части вправо и врезался в фонарный столб.

Троллейбус врезался в столб, скриншот видео РЕН ТВ

В результате аварии, согласно данным ГИБДД, пострадали 18 пассажиров – 11 взрослых и 7 детей. Все они доставлены в больницу.

В то же время минздрав Чувашии сообщает о 26 пострадавших, из них семеро – дети. По его информации, на месте ДТП работали 9 бригад скорой помощи и две бригады психологов.

Всего в салоне троллейбуса находились 40 человек. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Чебоксары, служба информации РИА «Новый День»

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