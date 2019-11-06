В Таджикистане боевики напали на погранзаставу, есть погибшие

На таджикско-узбекской границе 20 вооруженных боевиков атаковали погранзаставу. По последним данным, убиты 17 человек.

Как сообщили в управлении погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, нападение произошло на заставе №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад, в 60 километрах к западу от Душанбе. Боевики были в масках.

Неизвестные захватили пять автоматов и открыли огонь по пограничникам. В ходе столкновения были уничтожены 15 нападавших, пятерых удалось задержать.

Отмечается, что среди силовиков также есть потери – были убиты один пограничник и один сотрудник Министерства внутренних дел Таджикистана, передает «Интерфакс».

В настоящее время на месте происшествия находится оперативно-следственная группа. Проводится расследование. Устанавливаются личности нападавших и мотивы преступления.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

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