Два туриста из России утонули на Пхукете

Два туриста из России утонули на пляже Карон на острове Пхукет за последние два дня. Об этом сообщают таиландские издания.

По информации портала Phuket News, во вторник, 5 ноября, в северной части пляжа погиб 61-летний москвич Алтаф Шарифулин. Мужчину унесла в море сильная волна, и он стал тонуть. Когда другие туристы вытащили его из воды, он уже был без сознания. Реанимационные мероприятия, проведенные спасателями, прибывшими с другой части пляжа Карон, оказались безуспешными, сообщает портал The Thaiger.com. Россиянина доставили в ближайшую клинику, где медики констатировали его смерть.

Местные власти заявили, что в северной части пляжа не работают спасатели. При этом издание не уточняет, были ли в момент ЧП выставлены на берегу красные флаги, предупреждающие об опасности захода в воду.

Второй трагический случай произошел вечером в среду, 6 ноября, в южной части пляжа Карон. 55-летнего жителя Южно-Сахалинска Сергея Ошкина, так и первого утонувшего россиянина, унесло в море. Мужчину достали из воды другие туристы, но спасти его не удалось. Спасателей на месте происшествия, как и в первом случае, не было.

Российское консульство пока не прокомментировало инциденты.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 07.11.19

Уголовное дело против медцентра «Глобалмед» переквалифицировано на более тяжкую статью. / С историей об отравлении газом 8 детей и 2 взрослых в Югре будет разбираться СКР. / В Челябинске напали на несовершеннолетнюю. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»