В Бийске ввели режим ЧС из-за мусорного коллапса

В городе Бийске Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной для принятия такого решения послужили проблемы с вывозом мусора. Об этом сообщили в мэрии.

«Распоряжение о введении режима ЧС уже подписано, он введен с 00:00 местного времени 11 ноября. Такие меры пришлось принять из-за мусорной ситуации в городе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации», – цитирует пресс-службу городской администрации «Интерфакс».

Дело в том, что региональный оператор «Спецобслуживание-Центральное» накопил долгов перед распорядителем бийского полигона ТБО – «Спецобслуживание плюс». В результате въезд на свалку мусоровозам запретили. В контейнерах скопились горы коммунальных отходов.

Городские власти утверждают, что в условиях ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты на работы по уборке мусора. В мэрии добавили, что существующие завалы разгребут за счет бюджета, а потом выставят счета хозяйствующим субъектам, которые занимаются вывозом мусора.

Бийск, Служба информации РИА «Новый День»

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