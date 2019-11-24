В ДТП в Оренбуржье погибли 6 человек, двое ранены

В Оренбургской области ранним утром 24 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли шесть человек, еще двое получили травмы, сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное управление МВД. Изначально сообщалось о пяти погибших и трех раненых.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области, информация о столкновении микроавтобуса и фуры в районе поселка Чистый поступила в 06:10.

По предварительным данным, фура с казахстанским номерами столкнулась с микроавтобусом Hyundai с ростовскими номерами на 15 километре автодороги «Оренбург- Акбулак».

От полученных травм шесть из 8 человек, находившихся в легковушке, погибли, среди них – 6-летний ребенок. Еще двое пострадавших доставлены в больницы. За их жизни продолжают бороться врачи.

Для ликвидации последствий ЧП привлекался 1 боевой расчет ПСЧ-5 – 4 человека и 1 единица техники.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 24.11.19

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