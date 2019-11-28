«Нас просто проигнорировали»: Минздрав обвинили в смерти годовалой пациентки уволенного трансплантолога. СКР начал проверку

Отец умершей годовалой пациентки известного врача-трансплантолога Михаила Каабака сообщил, что в Минздраве его семью «просто проигнорировали». В результате ребенок погиб. Об этом мужчина рассказал «Газете.Ru». Смертью девочки уже занялся Следственный комитет.

По словам отца ребенка, семья обращалась главному трансплантологу Минздрава РФ Сергею Готье и в само ведомство. Однако «нам никто не дал ответа до сих пор и, я уверен, не дадут», сообщил отец скончавшейся девочки. Мужчина рассказал, что на прошлой неделе семья из-за безысходности позвонила на открытую Министерством здравоохранения горячую линию. «В итоге там сказали, что перезвонят на следующей неделе, но звонок так и не поступил», – сообщил он.

По его мнению, в трагедии виноваты те, кто уволил Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). «Если бы не было затянуто время, операция (по пересадке почки – прим. ред.) могла бы помочь», – указал мужчина.

О смерти годовалой девочки из Волгограда, пациентки Михаила Кабака, недавно уволенного из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, стало известно накануне. Операция по пересадки почки должна была состояться в октябре, но ее перенесли на конец 2019 года из-за увольнения Каабака и его коллеги Надежды Бабенко, сообщает газета «Коммерсантъ». По словам представителя инициативной группы родителей пациентов Каабака Марины Десятской, ребенок находился в НЦЗД с февраля 2019 года. «Они выписались из НЦЗД практически последними, в октябре 2019 года, после увольнения врачей», – рассказала женщина.

Сам Каабак связал смерть девочки со своим увольнением. «Она была выписана из стационара. Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии», – цитирует врача «Интерфакс». Он предположил, что ребенок умер от кардиомиопатии. По словам Кабака, девочка скончалась без необходимого ежедневного гемодиализа. Каабак пояснил, что «нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент». Он добавил, что ребенок состоял в переданном в Минздрав списке детей, которым срочно нужна операция.

Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко ранее был уволены из НЦЗД. Трансплантолог проводил в этом медучреждении пересадки почки детям с малым весом (до 10 кг) по международной методике, которая не используется в России больше никем. Как пишет «Ъ», официально прекращение сотрудничества с врачами в самом центре и Минздраве объяснили целями сохранения постоянного кадрового потенциала, из-за чего решено было отказаться «от внешних совместителей». В Минздраве при этом высказали претензии к применяемому ими для препарату алемтузумаба, используемого для профилактики отторжения пересаженного органа. Его нет в одобренных протоколах Минздрава, относящихся к пересадкам органов. Сам Каабак отмечал, что без использования данного препарата у 50% прооперированных детей может перестать функционировать почка уже к пятилетнему возрасту.

Позднее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла решение о том, что трансплантолог Михаил Каабак, проводивший уникальные операции по пересадке почки детям с низкой массой тела, вернется на работу в НЦЗД.

26 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Кабак поручила руководству НЦЗД вернуть на работу врача и его коллегу Надежду Бабенко.

Сегодня стало известно, что волгоградские следователи начали доследственную проверку по факту смерти девочки, которая не дождалась пересадки почки. Точную причину смерти ребенка установят специалисты, сообщили в региональном управлении СК РФ. По данным следствия, у ребенка было редкое орфанное заболевание почек, девочку направили лечиться в федеральный медицинский центр в Москве. По иформации участкового педиатра детской поликлиники, ребенок вернулся в Волгоград на три дня по семейным обстоятельствам и умер, передает «Интерфакс».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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