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Воскресенье, 8 декабря 2019, 12:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Страшное ДТП в Нижнем Новгороде: виновник задержан

В Нижнем Новгороде задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и пострадали 9 школьников. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло накануне на улице Горького в Нижнем Новгороде. 43-летний подозреваемый управлял автомобилем марки «Тойота», после совершенного ДТП он отказался от медицинского освидетельствования. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 взрослых и 9 школьников в возрасте 14-15 лет. Все дети доставлены в больницу. Троим из них оказана хирургическая помощь. Состояние подростков медики оценивают как средней степени тяжести. Две женщины, сопровождающие школьников, также были госпитализированы в больницу, одна из них от полученных телесных повреждений скончалась.

Как уточнили в СКР, всего школьников сопровождали трое взрослых: два учителя и женщина – мать одного из школьников, именно она и погибла от полученных телесных повреждений.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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