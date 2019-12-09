Пермяк проведет 23 года за решеткой за надругательство над дочерьми

Суд вынес приговор ранее судимому 49-летнему жителю Пермского края. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности детей, не достигших 14-летнего возраста, в их истязании, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию (п.«а» ч.3 и п.«б» ч.4 ст.132, п.«а» ч.3 и п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ, п.«г» ч.2 ст.117, ст.156 УК РФ).

Доказано, что в 2015, а также в 2019 году осужденный совершил ряд насильственных действий в отношении старшей дочери 2002 года рождения, а в 2018 году и январе 2019 наносил систематические побои старшей и младшей дочерям. Кроме того, было доказано его ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочерей и жестокое с ними обращение.

Преступления были выявлены после обращения старшей дочери в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Злоумышленник был задержан и дожидался суда под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Пермь, Иван Гридин

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