Автобус с белорусами опрокинулся под Псковом: более 20 раненых

В Псковской области опрокинулся в кювет автобус, следовавший из Минска в Санкт-Петербург. В результате ДТП, по последним данным, пострадал 21 гражданин Белоруссии. Среди них как минимум трое детей.

По данным ГИБДД, авария произошла ранним утром на 269 километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Невель». Автобус «Неоплан» съехал с дороги вправо по ходу движения и опрокинулся, сообщает «Интерфакс».

После ДТП госпитализированы 16 человек, в том числе трое детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Обстоятельства аварии выясняются.

Всего в автобусе было 52 человека – 51 гражданин Белоруссии и один россиянин.

Псков, служба информации РИА «Новый День»

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