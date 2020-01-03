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Пятница, 3 января 2020, 15:19 мск

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В Красноярском крае глава района попался на крупной взятке

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Козульского района. Его обвиняют в получении крупной взятки (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Как сообщили в СКР, следствие полагает, что 31 декабря обвиняемый получил от красноярского бизнесмена 100 тыс. рублей, как часть взятки в сумме 350 тыс. рублей. За мзду он обещал помощь при заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.

Чиновник на допросе частично признал вину и раскаялся в содеянном. Следствие допускает, что данный эпизод не был единственным в биографии главы района и будет устанавливать иные факты. По ходатайству следствия чиновник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно данным официального сайта администрации Козульского района Красноярского края, главой муниципалитета является Гардт Фёдор Владимирович.

Красноярск, Иван Гридин

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