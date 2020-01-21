В Марий Эл скорая влетела под самосвал. Три человека погибли, двое пострадали

Утром 21 января в Марий Эл случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой медицинской помощи, в результате которого три человека погибло, еще двое получили ранения.

Фото: МВД по Марий Эл

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, авария произошла около 7:30 на 47 км автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». Карета скорой медицинской помощи на базе автомобиля УАЗ столкнулась со встречным самосвалом. По предварительным данным, а результате ДТП погибли водитель и два пассажира скорой – фельдшер и медсестра. Еще один пассажир «буханки» получил травмы. Кроме того, ранения получил и водитель грузовика.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

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