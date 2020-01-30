Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170. Россия закрывает границу

В Китае от нового типа коронавируса скончались 170 человек. Число инфицированных выросло до 7783. Чтобы не допустить распространения пневмонии, Россия оставит закрытыми границы в пяти восточных регионах.

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за сутки в больницах зарегистрированы 38 летальных исходов. Получена информация о более 1700 новых случаев заболевания. Так первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Тибете. Он был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания, передает РИА «Новости». Полностью вылечившихся – 133 человека.

Российские власти решили продлить закрытие границ по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о пунктах пропуска на границах с Китаем в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, в Забайкальском и Приморском краях.

Кроме того, с 31 января решено ограничить железнодорожное сообщение с КНР. Останется лишь движение поездов по маршруту Москва – Пекин – Москва. «Мы договорились, что в течение двух суток Минтранс и МИД оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в РФ, и после этого будет принято решение по режиму полетов из КНР и в КНР», – отметила Голикова.

Помимо этого, китайским студентам, которые обучаются в России и уехали на новогодние праздники в КНР, будет предложено продлить каникулы до 1 марта 2020 года.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 30.01.20

Мэр Ирбита объявил сбор денег для жильцов дома, в котором взорвался газ. / На мужа-уголовника второй раз возбудили дело за истязание жены. В первый раз она его простила. / После встреч с ФСБ, депутатом и прокурором водители скорых решили не бросать работу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»