Россия может депортировать иностранцев с коронавирусом

Россия может депортировать граждан других государств, у которых выявили коронавирус нового типа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, ситуация с распространением пневмонии находится под контролем. Работает оперативный штаб. Ранее был подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения этой инфекции на территории РФ, а вирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе – это изоляция и карантин», – цитирует Мишустина «Интерфакс».

Глава правительства напомнил, что было ограничено перемещение через общую границу китайских граждан, а также приостановлено движение на российско-монгольской границе. Те, у кого выявили наличие коронавируса, изолированы, и получают необходимую медицинскую помощь.

Премьер подчеркнул, что в России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. «Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне», – сказал Мишустин.

В России на сегодняшний день зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Инфекцию подхватили студентка из Китая, девушку госпитализировали в Тюмени, и гражданин КНР – он находится в больнице в Чите.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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