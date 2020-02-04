Экс-глава тувинского УФМС с подельниками ответит за коррупционные преступления

В Тыве завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней бывшего руководителя управления ФНС по республике, ее 54-летнего супруга, а также бывших подчиненных сотрудников возглавляемого ею налогового органа: 37-летнего начальника отдела информатизации и 34-летнего специалиста-эксперта отдела обеспечения.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, «отмывании» денежных средств, приобретенных преступным путем, неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.4 ст.159, п.«а», «б» ч.4 ст.174.1, ч.4 ст.272 УК РФ). Помимо указанного бывшему руководителю управления регионального ФНС предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые, обманным путем и по предварительному сговору похитили более 30 млн рублей из средств компании «Восток», которые были направлены в счет оплаты НДС. Желая легализовать средства, бывший руководитель регионального УФНС совместно с супругом через подчиненных сотрудников налоговой службы перечислили часть похищенных денег под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета подставных фирм. Затем деньги были обналичены и потрачены по собственному усмотрению обвиняемых. В частности, они оплатили участие в долевом строительстве квартиры в строящемся доме в Москве (более 5 млн рублей), а также приобрели квартиру в столице (более 10 млн рублей).

Кроме того, был установлен другой факт преступной деятельности обвиняемой. Злоумышленница через посредников получила от директора компании «Лунсин» взятку более 15 млн рублей. Ха эти средства обвиняемая обещала помочь освободить организацию без законных на то оснований от уплаты налога на прибыль. Уголовное дело, возбужденное в отношении взяткодателя (ч.5 ст.291 УК РФ) находится в производстве.

Преступная деятельность обвиняемых была выявлена оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Тыве. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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