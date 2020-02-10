В Кузбассе в аварии с автобусом пострадали 38 человек

В Кемеровской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате два человека погибли, 38 получили различные травмы.

Лобовое столкновение произошло на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. В автобусе находился 51 пассажир.

На месте аварии погиб водитель фуры, затем в больнице скончалась пострадавшая пассажирка. Несколько человек обратились в травмпункты, все они отправлены на амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). «Следствию предстоит установить, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. Будет назначена автотехническая экспертиза, которая определит техническое состояние автобуса», – говорится в сообщении СУ СКР по Кемеровской области.

Кемерово, Зоя Осколкова

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