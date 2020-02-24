Двух россиян поймали на наркоторговле в Минске

Двое российских граждан задержаны в Минске по подозрению в распространении психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

По информации ведомства, двое мужчин 30 и 22 лет прибыли в белорусскую столицу в конце прошлой недели и арендовали там квартиру, где их впоследствии задержали.

Во время обыска у россиян обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета общей массой около 196 грамм, а также «предметы, предназначавшиеся для фасовки наркотика».

Экспертиза показала, что изъятый порошок содержал в своем составе «особо опасный психотроп – мефедон», отметили правоохранители. По их данным, задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности в России. Сбытом наркотиков граждане РФ занимались на протяжении полугода, указали в ГУВД.

Минск, Ольга Панфилова

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