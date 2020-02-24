российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 февраля 2020, 16:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Двух россиян поймали на наркоторговле в Минске

Двое российских граждан задержаны в Минске по подозрению в распространении психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

По информации ведомства, двое мужчин 30 и 22 лет прибыли в белорусскую столицу в конце прошлой недели и арендовали там квартиру, где их впоследствии задержали.

Во время обыска у россиян обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета общей массой около 196 грамм, а также «предметы, предназначавшиеся для фасовки наркотика».

Экспертиза показала, что изъятый порошок содержал в своем составе «особо опасный психотроп – мефедон», отметили правоохранители. По их данным, задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности в России. Сбытом наркотиков граждане РФ занимались на протяжении полугода, указали в ГУВД.

Минск, Ольга Панфилова

Минск. Другие новости 24.02.20

В Прикамье врачи скорой помощи волокли пациента по грязи. Минздрав пообещал наказать медиков (ВИДЕО). / Компании Бикова и Боброва пытаются ввести в заблуждение премьер-министра Мишустина. / Арестован IT-специалист, которого подозревают в покупке наркотика. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

Компенсация будет, но частичная: Москва раскрыла суть «нефтяного предложения» Минску

«Это путь к развязке споров», – Лукашенко выторговал у России компенсацию за нефть

«Это не интеграция, это инкорпорация!», – Лукашенко заподозрил Россию в попытке поглотить Белоруссию

«Непримиримые противоречия»: Москва и Минск готовятся к взаимному шантажу

Контрабандные сигареты из Белоруссии продают по всей России

«Вы торгуетесь, за сколько газ продать…»: Зюганов раскритиковал «белорусскую» политику Кремля

Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов

«Наша совместная жизнь в одном государстве»: Лукашенко сообщил, о чем говорил с Путиным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Белоруссия,