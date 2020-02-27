Житель Липецка изрезал жену и дочерей и покончил с собой

В ночь на 27 февраля в одной из квартир Липецка разыгралась семейная драма. Позвонившая в полицию 37-летняя женщина сообщила, что ее 36-летний супруг нанес удары ножом ей и двум дочерям 4 и 11 лет. Женщина и старшая дочь были госпитализированы. Младшая от полученных ранений скончалась. Тело главы семейства было обнаружено около дома. По предварительным данным, он покончил с собой.

Как сообщили в пресс-службе СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетнего» и «покушение на убийство» (п.«в» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, пп.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ). По версии следствия, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и стал наносить удары супруге и дочерям, попытался поджечь квартиру, а затем наложил на себя руки. Потерпевшая женщина работала мировым судьей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству областного следственного управления тщательнейшим образом установить все обстоятельства преступления, в том числе причины и условия, которые могли способствовать его совершению.

Липецк, Иван Гридин

Липецк. Другие новости 27.02.20

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