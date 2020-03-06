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Пятница, 6 марта 2020, 12:31 мск

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В Ростовской области местный житель осужден за преступления в отношении падчерицы

В Ростовской области суд вынес приговор 42-летнему жителю Ростова-на-Дону по обвинению в педофилии и истязании падчерицы (п.«а, б» ч.4 ст.132, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что с 2008 по 2011 годы мужчина, находясь по месту своего жительства, неоднократно причинял своей малолетней падчерице 2000 года рождения физические и психические страдания.

Мужчина систематического бил ее ремнем, шнуром зарядного устройства телефона, розгами, руками и ногами. Кроме того, с 2009 по 2014 годы неоднократно совершал в отношении девочки действия сексуального характера. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 06.03.20

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