В России 13% организаций перевели сотрудников на удаленную работу

коло 13% работодателей откликнулись на призыв властей принять меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа Covid-19 и перевели хотя бы часть своих сотрудников на удаленную работу и карантин. Таковы результаты онлайн-опроса, который провел сервис «Работа.ру» среди пользователей и зарегистрированных работодателей. Как передает РБК, в опросе приняли участие более 4 тыс. россиян и 1,5 тыс. работодателей из всех регионов страны.

О том, что в их организации прибегли к карантинным мерам, рассказали 13% работодателей. Наемных сотрудников, ответивших также, было чуть меньше – 12%. Поводом для карантина зачастую становили заграничные поездки. Об этом сообщили 46% работников, еще 32% рассказали, что карантин был объявлен как средство профилактики.

По словам подавляющего большинства работодателей (61%), они не стали каким-либо образом оформлять карантин, а просто позволяли сотрудникам работать на дому. Аналогичным образом на этот вопрос ответили 48% работников.

Четверть работодателей сообщили, что предоставляли сотрудникам оплачиваемые отпуска, также ответили 22% работников. О том, что им пришлось взять отпуск без содержания, рассказали 16% работников, а о том, что они прибегали к такому варианту в отношении наемных работников рассказали лишь 7% работодателей. «В варианте «Другое» представители обеих групп часто указывали, что в разных случаях карантин оформлялся по-разному: или больничный, или оплачиваемый отпуск», – отмечают исследователи.

59% опрошенных работников заявили, что их работодатели ничего не предприняли для защиты персонала от инфекции. Признали, что ничего не сделали только 38% работодателей.

Отметим, что на сегодняшний день коронавирусной инфекцией нового типа во всем мире заразилось почти 245 тыс. человек, более 10 тыс. пациентов скончались, излечиться удалось более, чем 86 тыс. человек. За пределами континентального Китая (81193) больше всего заболевших зарегистрировано в Италии (41035), Иране (18407), Испании (18077), Германии (15320) и США (14250).

Москва, Иван Гридин

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