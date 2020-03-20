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Пятница, 20 марта 2020, 13:59 мск

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Жительницу Татарстана наказали за фейк о закрытии Нижнекамска из-за коронавируса

Нижнекамский городской суд назначил административный штраф местной жительнице, распространившей в Сети фейковую новость о закрытии города на карантин из-за коронавируса.

Полиция привлекла женщину к административной ответственности по факту распространения ею недостоверной информации по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Сегодня суд оштрафовал нарушительницу на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, женщина записала голосовое сообщение о якобы скором закрытии Нижнекамска на карантин из-за эпидемии коронавируса и отправила его нескольким своим знакомым через WhatsApp. Затем это сообщение получили многие пользователи мессенджера. Оно также попало в различные чаты. Горожанка в итоге была вынуждена опровергнуть разосланную ею фейковую информацию. Местная телерадиокомпания выпустила репортаж-опровержение.

Подобный случай произошел ранее в Амурской области. Жительница города Свободный рассылала через мессенджеры ложные сведения о случаях заражении новой коронавирусной инфекцией на Амурском газоперерабатывающем заводе. На предприятии эти данные опровергли. Распространительницу недостоверной информации вычислили полицейские в ходе мониторинга социальных сетей. В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), документ передан в суд для рассмотрения. Ей грозит штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Казань, Ольга Панфилова

Казань. Другие новости 20.03.20

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