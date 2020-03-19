Россиянке грозит 100-тысячный штраф за фейки о заражении коронавирусом

В Амурской области правоохранители и сотрудники ФСБ вычислили человека, причастного к распространению фейковой информации о коронавирусом. Им оказалась жительница города Свободный.

Женщина рассылала через мессенджеры ложные сведения о случаях заражении COVID-19 на Амурском газоперерабатывающем заводе. На предприятии эти данные опровергли.

Фейковые сообщения о коронавирусе были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими, сообщает региональный полицейский главк.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), документ передадут в суд для рассмотрения. Ей грозит штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что на фоне ситуации с коронавирусом в Сети появилось множество ложных сообщений по этой теме, касающихся как количества заболевших, так и мер по борьбе с инфекцией. Экстренные службы и чиновники вынуждены опровергать эти слухи. Так, накануне в соцсетях появился «приказ» Минобороны России о якобы введении комендантского часа в Москве. Оборонное ведомство назвало распространенный в интернете документ фальшивкой, подчеркнув, что российская армия несет службу в обычном режиме. Сегодня утром информацию о введении комендатского часа опроверг столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Благовещенск, Ольга Панфилова

Благовещенск. Другие новости 19.03.20

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