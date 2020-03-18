Дезинфекция с воздуха и измерение температуры из космоса: фейки о коронавирусе

В интернете с большим размахом обсуждают ситуацию, сложившуюся из-за вспышки коронавируса нового типа. Граждане интересуются, что предпринимают власти для предотвращения распространения инфекции. На этом фоне в соцсетях появляются сообщения, не имеющие отношения к действительности. В результате люди в панике обрывают телефоны экстренных служб, а чиновники вынуждены опровергать абсурдные слухи.

Так бывшая работница Центра медицины катастроф в Самаре рассказала, что ее коллегам пришлось всю ночь отвечать на звонки обеспокоенных граждан. В соцсетях и мессенджерах прошла информация, отправленная якобы военными. «Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна должны быть закрыты, на улице после 23:00 находиться нельзя», – говорилось в сообщении.

Такая же ситуация сложилась в Саратове. С опровержением даже выступил губернатор Валерий Радаев. «Прошу вас, не верьте слухам и не поддавайтесь панике. Всю официальную и достоверную информацию буду публиковать на страницах в соцсетях», – заявил глава региона в Instagram.

Сообщения о распылении дезинфицирующих средств с воздуха поступили и жителям Крыма. В группе «Подслушано Судак» в соцсети «ВКонтакте» пользователь сообщил, что с 8 утра над городом летали самолеты. «Не рассыпают ли они что-то для дезинфекции, но предупредили бы. Или это связано с праздником сегодня?», – написал очевидец. Напомним, в Крыму сегодня отмечают годовщину присоединения к России. Однако все торжественные мероприятия были отменены в связи с угрозой распространения коронавируса.

Панику среди россиян посеяло сообщение, отправленное через мессенджеры в родительские чаты: «В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом!». Эта информация также является ложной. Несмотря на карантины в школах, за гуляющих на улицах детей никаких наказаний не предусмотрено.

Примечательно, что подобные фейки о коронавирусе распространяются не только в рунете. Граждане других стран получают подобные сообщения, которые порой доходят до абсурда. Неизвестные шутники сообщили, что с 23:00 до 05:00 со спутника лазером будут замерять температуру населения: «Просьба, по возможности, стоять у открытого окна, лбом по направлению к звездам».

Власти настоятельно рекомендуют получать всю необходимую информацию о коронавирусе из официальных источников на сайте Минздрава РФ, Роспотребнадзора, а также Всемирной организации здравоохранения. За распространение ложных сообщений российским законодательством предусмотрена ответственность. В частности, за фальшивые панические слухи, создающие угрозу беспорядков, причинения вреда жизни и (или) здоровью, граждан наказывают штрафом до 100 тысяч рублей, за повторное или неоднократное распространение – штраф до 300 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.03.20

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