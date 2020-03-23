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Понедельник, 23 марта 2020, 14:50 мск

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В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов

Фото: Минобороны РФ

В Кабардино-Балкарии правоохранители нейтрализовали трех боевиков, которые готовили террористические акты. У преступников нашли самодельные бомбы и оружие. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Силовики проверяли информацию о подготовке теракта и обнаружили в доме одного из подозреваемых два готовых к применению самодельных взрывных устройства (СВУ), а также компоненты к СВУ.

Сами боевики находились вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района. При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем.

На месте перестрелки с боевиками были обнаружены автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. Пострадавших среди правоохранителей и гражданского населения нет.

Нальчик, Зоя Осколкова

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Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе, Терроризм,