В Брянске прихожане протестантской церкви заразили коронавирусом десятки человек

В Брянской области несколько десятков человек заразились коронавирусом в протестантской церкви. Выяснилось, что двое прихожан вернулись из Испании и не стали самоизолироваться.

По данным регионального правительства, в Брянской области 56 подтвержденных случаев COVID-19, из них один несовершеннолетний. При этом 49 больных коронавирусом – это прихожане Российской Церкви христиан веры евангельской и люди, контактировавшие с ними.

В общей сложности под наблюдением находится около 300 человек, сообщил губернатор Александр Богомаз. «Наши медицинские учреждения работают в штатном режиме, оказывают всяческую помощь, на сегодня все, кто находится в больнице, чувствуют себя удовлетворительно», – добавил глава региона.

Известно, что источником заражения стали двое прихожан, которые вернулись из Испании и не стали самоизолироваться, передает РИА «Новости». В отношении них возбудили уголовное дело.

Деятельность церкви «Пробуждение», чьи прихожане попали в больницу с коронавирусом, была приостановлена 3 апреля решением Бежицкого районного суда. Община признана виновной в нарушении санитарного законодательства.

Брянск, Зоя Осколкова

Брянск. Другие новости 07.04.20

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