Жительница Воронежа проникла к больному коронавирусом отцу, а потом сбежала

В Воронеже женщина проникла в больницу к своему отцу, который заражен коронавирусом. Затем она отказалась самоизолироваться и сбежала. Ее задержали в маршрутке.

Инцидент произошел в больнице № 8, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное правительство. Женщина пробралась в палату через приемное отделение, куда приезжают автомобили скорой помощи. При этом она назвала чужое имя и адрес, представившись сопровождающей родственницей одного из привезенных пациентов.

Женщина пришла в палату к отцу, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Сама она отказалась проходить тест на COVID-19 и изолироваться в стационаре, а на следующий день сбежала.

Беглянку задержали в маршрутке. Контактировавших с ней пассажиров и водителя отправили на самоизоляцию под наблюдением медиков. В отношении женщины возбудили административное дело.

Воронеж, Зоя Осколкова

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