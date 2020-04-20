В больнице на Кубани пенсионер задушил соседа по палате

В Краснодаре 73-летний пенсионер задушил соседа по больничной палате. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, мужчины проходили лечение в отделении эндокринологии. Один из них думал, что находится дома, и посчитал второго грабителем, который якобы проник в жилище незаконно.

Пенсионер напал на соседа по палате и начал его душить. На крики о помощи прибежали медики, но они не смогли помочь пострадавшему. 39-летний мужчина скончался от асфиксии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. «Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», – сообщили в региональном управлении СКР.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 20.04.20

Новый конфликт в «скорой» Магнитогорска. Главврач пожаловался в полицию. / Коронавирус захватывает Ямал: число заболевших достигло 140 человек. / Больной коронавирусом ударил ножом полицейского, потому что не хотел ехать в больницу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»