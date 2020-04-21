Сибирский пенсионер оказался серийным убийцей

Житель Новосибирской области подозревается в убийстве трех человек. Останки своих жертв преступник спрятал на собственном участке.

Как сообщает региональное управление СКР, в полицию поступило сообщение об исчезновении 36-летнего жителя села Северное. Родственники заявили, что мужчина уехал на велосипеде четыре дня назад и не вернулся.

Правоохранители выяснили, что пропавший наведался к своему знакомому. Полицейский пришел к 66-летнему мужчине и обнаружил на участке велосипед. Однако хозяин дома заявил, что после того как они выпили спиртное, его приятель ушел пешком. Сотрудник полиции осмотрел придомовую территорию и нашел фрагменты человеческого тела.

Прибывшие на место следователи установили личность погибшего, им оказался пропавший мужчина. Кроме того, под полом дома было обнаружено два скелетированных тела.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В СКР уточнили, что подозреваемый в 1991 году был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы. Расследование продолжается.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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