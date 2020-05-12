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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Вторник, 12 мая 2020, 07:36 мск

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Заместителя мэра Новороссийска уволили за шашлыки во время пандемии

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко уволил своего заместителя Екатерину Демченко. Чиновница с друзьями поехала на шашлыки в период самоизоляции.

По итогам служебного расследования свой пост покидает заместитель главы Екатерина Демченко, курирующая вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля. «Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти», – приводит слова Дяченко пресс-служба городской администрации.

По данным местных СМИ, Демченко отправилась на базу отдыха 10 мая. При этом на Кубани действует режим самоизоляции, граждане имеют право посещать только продуктовые магазины и аптеки, а также ездить на работу при наличии так называемого «красного пропуска».

В соцсетях появилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки в компании других людей. На базе отдыха, где был снят ролик, заявили, что были закрыты на время пандемии, а видео назвали фейковым. Сама Демченко назвала видео провокацией.

Краснодар, Зоя Осколкова

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