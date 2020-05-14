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Четверг, 14 мая 2020, 15:23 мск

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В Уфе отец-инвалид насиловал дочерей

В Уфе 41-летняя женщина обратилась в полицию. Ее дочери рассказали, что отец изнасиловал их. Мужчину задержали.

По словам матери, ее 54-летний супруг несколько раз оставался на ночь у дочерей. Старшая девушка, которой 19 лет, сообщила о насильственных действиях со стороны отца.

Затем 15-летняя дочь заявила, что родитель насиловал ее на протяжении нескольких месяцев, угрожая убить, если та кому-либо расскажет.

Известно, что у отца инвалидность первой группы, у него нет руки. В семье есть еще дети, передает UfacityNews.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали и допросили. Одну из дочерей отвезли в больницу для проведения экспертизы. С остальными девочками работают психологи. Возбуждено уголовное дело.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 14.05.20

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