В Ростовской области суд вынес приговор местному жителю Давиду Сарабашяну. Он признан виновным в серийных изнасилованиях и убийствах, также краже (ч.3 ст.30, ч.1 ст.131, ч.1 ст. 131, ч.1 ст.132, пп.«а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ, п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ).

Ростовский серийный насильник и убийца получил пожизненный срок

В суде доказано, что в октябре 2018 года Сарабашян надругался, а затем убил в Ростове-на-Дону 24-летнюю девушку. Благодаря работе следователей злоумышленника удалось задержать, и он был заключен под стражу. В ходе следствия удалось получить неопровержимые доказательства причастности Сарабашяна к ряду аналогичных преступлений, совершенных им в прошлые годы.

Так, в 2000 году злоумышленник самовольно покинул военную часть в Ростове-на-Дону, где проходил службу, и поочередно напал на женщин 27 и 32 лет. Обеих жертв он изнасиловал, а затем убил. В ноябре 2001 и в июле 2003 годов он изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину. В марте 2015 года Сарабашян напал на 29-летнюю женщину, но изнасиловать ее не смог, так как та оказала активное сопротивление.

Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что Сарабашян каким-либо психическим расстройством не страдает, у него выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде садизма. Суд пришёл к убеждению об исключительной опасности его для общества и назначил Сарабашяну пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 14.05.20

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