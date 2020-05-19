Сотрудница полиции без маски оштрафовала мужчину за отсутствие маски и перчаток

В Татарстане женщина-полицейский составила протокол в отношении нарушителя масочного режима. При этом сама сотрудница полиции пренебрегла индивидуальными средствами защиты.

Видеозапись с места задержания нарушителя была опубликована в соцсетях. Автор ролика утверждает, что его остановили на улице в Казани, потому что он был без маски и перчаток, ношение которых обязательно в целях борьбы с распространением коронавируса.

При этом сотрудница полиции, которая составляла протокол, не надела маску и перчатки. Пользователи в соцсетях возмутились подобному поведению стража порядка.

В городском главке МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой на сотрудницу будет наложено дисциплинарное взыскание.

В полиции заверили, что личный состав обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Более того ежедневно с сотрудниками полиции проводятся инструктажи о правилах использования средства индивидуальной защиты.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 19.05.20

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