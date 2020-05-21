В Москве задержали подозреваемую в распространении фейка о торговле гумпомощью

В рамках расследования уголовного дела по факту распространения ложной информации ((ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве медицинских масок из Китая, поступивших якобы в качестве гуманитарной помощи, была задержана подозреваемая.

В Москве задержали подозреваемую в распространении фейка о торговле гумпомощью

Как сообщили в пресс-службе СКР, ей оказалась 38-летняя предприниматель из Москвы. Женщина разместила в социальной сети видеоролик, в котором утверждалось, что в магазинах столицы продаются медицинские маски, которые должны раздаваться бесплатно, так как являются гуманитарной помощью. В действительности на упаковках с масками были размещены сведения о сертификации товара.

В квартире подозреваемой состоялось обыск. Силовики изъяли смартфон, на который был записан ролик, а также ноутбук, с которого женщина администрировала страницы в социальных сетях. Подозреваемая подтвердила, что разместила ролик в соцсетях. Ее доставили в Следственный комитет и допросили об обстоятельствах произошедшего. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Следственный комитет России предостерегает граждан от подобных действий, напоминая об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.20

Бывший инкассатор в маске старика грабил банкоматы в Пензе. / Екатеринбуржцам звонят мошенники и предлагают «компенсацию за коронавирус». / В ВОЗ предупредили о второй волне заражения Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»