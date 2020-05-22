Спецоперация в Дагестане: силовики штурмуют дом с боевиками

В Хасавюртовском районе Дагестана идет спецоперация после обнаружения группы боевиков. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ранее источник «Интерфакса» в силовых структурах республики сообщил о блокировании четырех боевиков в одном из частных домов в районе селений Муцалаул и Гоксув. По его словам, правоохранители штурмуют здание, где засели бандиты.

Отмечается, что спецназ блокировал дорогу в сторону сел Муцалаул и Гоксув.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в ночь на пятницу близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков – остатки эндирейской бандгруппы.

Махачкала, Наталья Петрова

Махачкала. Другие новости 22.05.20

В колонию строгого режима прислали 10 литров коньяка в запасном колесе (ФОТО). / Штаб украинской армии придумал оправдание обстрелам жилых домов в Донбассе. / Под Новосибирском пожарные стригли газон ножницами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»