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Пятница, 22 мая 2020, 14:45 мск

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Спецоперация в Дагестане: силовики штурмуют дом с боевиками

Фото: НАК

В Хасавюртовском районе Дагестана идет спецоперация после обнаружения группы боевиков. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ранее источник «Интерфакса» в силовых структурах республики сообщил о блокировании четырех боевиков в одном из частных домов в районе селений Муцалаул и Гоксув. По его словам, правоохранители штурмуют здание, где засели бандиты.

Отмечается, что спецназ блокировал дорогу в сторону сел Муцалаул и Гоксув.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в ночь на пятницу близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков – остатки эндирейской бандгруппы.

Махачкала, Наталья Петрова

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Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе,